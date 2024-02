Nintendo, ecco i dieci giochi più venduti su ogni singola console

Quali sono i dieci giochi più venduti su ogni singola console prodotta da Nintendo? Lo riassume un'infografica pubblicata su Reddit, che ripercorre la storia dei successi della casa giapponese dall'epoca del NES a Switch.

Con i suoi 60,58 milioni di copie, Mario Kart 8 Deluxe guida la classifica dei titoli più popolari su Nintendo Switch, seguito da Animal Crossing: New Horizons (44,79 milioni di copie) e Super Smash Bros. Ultimate (33,67 milioni di copie).

Per quanto riguarda invece le console precedenti, Super Mario Bros. è stato il gioco più venduto in assoluto su NES, con 40,24 milioni di copie, seguito in questo caso da Duck Hunt (28,31 milioni di copie) e Super Mario Bros. 3 (18 milioni di copie).