Age of Empires, 50 milioni di giocatori e tante novità per la serie

La serie di Age of Empires ha totalizzato ad oggi ben 50 milioni di giocatori e Microsoft ha pensato bene di approfittare dell'importante annuncio per rivelare le novità in arrivo per il franchise.

Abbiamo già parlato di Age of Mythology: Retold e Age of Empires Mobile, ma i contenuti legati al brand non si fermano qui: sono stati confermati diversi DLC e contenuti extra per i vari episodi di Age of Empires.

Si parte da Victors and Vanquished, il nuovo DLC di Age of Empires 2: Definitive Edition in arrivo il 14 marzo, che includerà diciannove scenari single player, nuovi doppiaggi per i personaggi, musiche inedite, Obiettivi e altro ancora. Le prenotazioni sono già aperte con uno sconto del 15%.

Anche Age of Empires 3: Definitive Edition riceverà un nuovo DLC, che però non ha ancora un nome né una data ufficiale: per il momento sappiamo che i dettagli verranno rivelato verso la fine dell'anno e nello stesso periodo assisteremo al lancio del pacchetto.

Infine, Age of Empires 4 vedrà l'inizio della Stagione 7 questa primavera, anche qui con i dettagli in arrivo in prossimità del lancio.