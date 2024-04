Yuji Naka torna su X e accusa il producer di Dragon Quest: avrebbe mentito in tribunale

Yuji Naka, il creatore di Sonic, è tornato su X dopo la condanna subita per insider trading e la sua ripresa delle comunicazioni social coincide subito con delle accuse dirette a Yu Miyake, producer di Dragon Quest, il quale secondo il game designer avrebbe mentito contro di lui in tribunale.

Ricordiamo che Naka è stato condannato a 30 mesi di prigione, sospeso per 4 anni e con multa da 173 milioni di yen da pagare (circa 1,2 milioni di dollari), essendo stato considerato colpevole di insider trading, per aver acquistato azioni di Square Enix in base a informazioni ottenute durante il periodo in cui lavorava all'interno della compagnia.

Secondo l'accusa, insomma, Naka avrebbe speculato su informazioni segrete ottenute all'interno di Square Enix per effettuare azioni in borsa, nella fattispecie acquistandone in blocco in previsione di un loro incremento di valore in base ad alcune variazioni sui progetti in sviluppo che non potevano essere rese note.