Suicide Squad: Kill the Justice League, la Stagione 5 potrebbe essere l'ultima, per un rumor

Secondo il leaker Miller Ross, ci sarebbe la serie possibilità che Suicide Squad: Kill the Justice League sia destinato a concludere il proprio percorso con la Stagione 5, che dovrebbe arrivare nel 2025, a meno che ovviamente la situazione del gioco non migliori in maniera sostanziale.

Come abbiamo visto, il gioco d'azione su licenza DC Comics sviluppato da Rocksteady non ha avuto propriamente un impatto molto positivo sul mercato al lancio, e anche il lancio della prima stagione non sembra aver risollevato più di tanto la situazione.

Trattandosi di un gioco live service, Warner Bros ha comunque già messo in atto un piano di supporto a lungo termine che dovrà durare comunque ancora per vari mesi, ma secondo il presunto leaker questo avrebbe comunque già un orizzonte temporale ben definito.