X-Men '97, il cosplay di Mystica da Lada Lyumos non ha bisogno di trasformazioni

Lada Lyumos ha realizzato un bel cosplay di Mystica, la mutante mutaforma appartenente alla ben nota Confraternita fondata da Magneto, e il risultato non ha certamente bisogno di trasformazioni.

L'omaggio della modella russa arriva a cavallo dell'entusiasmo per il debutto della serie animata X-Men '97, che è stata accolta da critica e pubblico in maniera straordinaria e si pone senza dubbio come una delle migliori produzioni Marvel di quest'anno.

Parrucca rossa, pelle blu (o viola?) e occhi gialli, Lada ha applicato alcune inevitabili modifiche al costume tradizionale di Mystica, ma per il resto si tratta anche stavolta di un'interpretazione molto fedele al design originale.