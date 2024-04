XCOM Legends incassa poco, voci parlano di chiusura imminente

XCOM Legends , lo spin-off mobile della serie di strategici a turni in mano a Firaxis Studios sviluppato da Iridium Starfish, è a rischio chiusura , stando a delle voci di corridoio, a causa degli scarsissimi ricavi . Per il mese di marzo 2024 si parla ad esempio di incassi per soli 2.637 dollari.

Un grande insuccesso

La cover di XCOM Legends

XCOM Legends non è mai stato troppo amato dai fan della serie, che sin da subito lo hanno additato per la presenza di meccaniche gacha, per il cambio di genere e per la mancanza di alcune caratteristiche tipiche dei capitoli principali. Insomma, i giudizi non sono stati entusiasti e il successo è stato davvero modesto, tanto che AppMagic parla di soli 87.461 dollari ricavati nel suo intero ciclo di vita.

In questo senso non stupiscono le voci che vogliono la chiusura del gioco imminente. Stando a diverse testimonianze su Reddit, l'annuncio sarebbe stato dato direttamente in gioco e parlerebbe di chiusura il 7 maggio 2024, anche se non ci sono conferme ufficiali in merito. Anzi, alcuni utenti parlano di voci completamente false, diffuse per portare effettivamente al fallimento il progetto. Detto questo, nessun comunicato è stato diramato per spiegare la situazione e le microtransazioni risultano ancora attive.