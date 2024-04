Microsoft Edge: una nuova barra di controllo della RAM sembra pensata per il gaming

Negli ultimi anni Microsoft Edge si è costantemente evoluto fino ad integrare funzionalità dedicate alla produttività e in particolare all'intelligenza artificiale. Gli aggiornamenti del browser non sono destinati a rallentare e in una delle prossime versioni gli utenti potrebbero trovarsi di fronte ad una nuova barra per il controllo della RAM che sembra essere indirizzata ai videogiocatori PC.

Proviamo a scoprire tutti i dettagli sul nuovo cursore per la RAM di Microsoft Edge.