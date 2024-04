I Puffi – Dreams, un trailer svela il nuovo platform di Microids per PlayStation, Xbox, Switch e PC

Microids e gli sviluppatori di Ocellus Services, noti per Marsupilami: Hoobadventure, hanno annunciato I Puffi - Dreams, un nuova nuova avventura platform 3D da affrontare da soli o in compagnia di un altro giocatore. Sarà disponibile verso la fine del 2024 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam, Microsoft Store ed Epic Games Store).

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che ci offre un primo assaggio di questa puffesca avventura, caratterizzata da sfide platform e puzzle da superare, esplorando ambientazioni colorate e incantevoli, almeno finché il "sogno" non si trasforma in un "incubo".