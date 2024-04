BlizzCon 2024: chi ha deciso di cancellarla tra Blizzard e Microsoft? Un portavoce risponde

"Questa è una decisione di Blizzard", ha dichiarato il rappresentante di Blizzard . "Abbiamo esplorato diversi formati di eventi in passato e questa non è la prima volta che saltiamo la BlizzCon o che proviamo qualcosa di nuovo. Anche se abbiamo grandi cose da condividere nel 2024, i tempi non sono adatti per un singolo evento alla fine dell'anno".

In una dichiarazione fornita a Windows Central, un rappresentante di Blizzard Entertainment ha confermato che l'annullamento della BlizzCon 2024 è stata una decisione di Blizzard stessa e non di Microsoft, in quanto l'azienda ritiene che, sebbene abbia molto da condividere nel corso di quest'anno, i tempi "non sono adatti per un singolo evento".

Come vi abbiamo già segnalato, la BlizzCon 2024 è stata cancellata . Si è trattato di un annuncio spiacevole per tanti appassionati, alcuni dei quali hanno iniziato a supporre che dietro ci fosse lo zampino di Microsoft , proprietaria di Blizzard. È così? Assolutamente no.

Le novità di Blizzard in arrivo

Il logo della BlizzCon

Quali sono però le novità in arrivo da parte della compagnia? Già sappiamo che Blizzard Entertainment pubblicherà Diablo 4: Vessel of Hatred e World of Warcraft: The War Within nel corso dell'anno e l'azienda intende dare loro uno spazio dedicato e indipendente.

"Vogliamo invece concentrarci sulla valorizzazione dei singoli giochi e dei loro momenti - i molteplici anniversari di Warcraft, le prossime pubblicazioni di World of Warcraft: The War Within e la prima espansione di Diablo 4, Vessel of Hatred in particolare", ha dichiarato il rappresentante di Blizzard.

La mancanza della BlizzCon non significa quindi che Blizzard non voglia organizzare presentazioni ed eventi per i suoi giochi.