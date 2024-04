Counter-Strike 2: il nuovo aggiornamento permette di rendere i personaggi mancini e non solo

La modifica non si applica solo al nostro punto di vista: anche gli altri giocatori potranno vedere da che lato si sta usando l'arma da fuoco in Counter-Strike 2. È anche possibile cambiare la mano dominante nel mezzo del match. Nel caso nel quale si stia impugnando il coltello, inoltre, vi è una piccola animazione del coltello che viene lanciato da una mano all'altra.

Counter-Strike 2 si è aggiornato e ha aggiunto una novità: una modalità per mancini . Fino ad oggi le armi erano equipaggiabili solo sulla mano destra del personaggio, mentre ora è possibile decidere da che lato utilizzarle. In altre parole, da ora è possibile premere il grilletto anche con la mano sinistra.

Le altre novità della patch di Counter-Strike 2

Non si tratta in ogni caso dell'unica novità presente nella patch di Counter-Strike 2.

Valve spiega che "Il menu d'acquisto ha alcuni nuovi accorgimenti. Per aiutarvi a decidere se comprare o risparmiare, in alto a destra del menu degli acquisti compare ora l'importo minimo garantito per il prossimo turno (grazie Kadomos). Inoltre, in basso si trova il nuovo pannello "Armi abbandonate", dove è possibile vedere (e raccogliere direttamente) tutte le armi abbandonate da voi o dai vostri compagni di squadra nella zona d'acquisto."

Inoltre, "L'aggiornamento di oggi contiene altre modifiche all'HUD/UI." Viene spiegato che ora apparirà "un reticolo di allineamento poco dopo aver tirato la spoletta delle granate (è anche possibile personalizzare il ritardo per ogni tipo di granata). E se avete avuto problemi a navigare attraverso il fumo, impostate uno zoom alternativo della mappa radar e aggiungete un binding per il tasto Toggle Radar Zoom, che vi permetterà di passare da un livello di zoom all'altro durante un round."

Infine, Valve spiega di aver "aggiornato il pool di mappe Active Duty (sia per la Premier che per le competizioni), eliminando Overpass e riportando Dust II. Inoltre, sono state apportate modifiche a molte altre mappe, tra cui quelle significative di Inferno."

Il successo di Counter-Strike 2 continua: ricordiamo che Valve ha incassato un miliardo di dollari nel 2023 dalle casse premio.