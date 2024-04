Final Fantasy 16: un bug può bloccare l'avanzamento in NG+, vediamo come impedirlo

Square Enix ha segnalato che in Final Fantasy 16 è presente un bug che impedisce di proseguire nell'avventura se si è in modalità New Game Plus. Per fortuna vi è una soluzione temporanea, da applicare nel mentre si attende che la compagnia giapponese pubblichi una patch correttiva.

Tramite Twitter, chiedendo scusa per l'inconveniente, Square Enix ha spiegato che il problema può verificarsi se si trova in NG+ e se si decide ci saltare il prologo. In "certe situazioni" non meglio definite, è possibile che i membri del party non appaiano a schermo e questo impedisce di avanzare nella missione principale.

Square Enix precisa che il team sta investigando sulla questione e che è sua priorità correggere il tutto il prima possibile. Quando il problema sarà stato risolto, una patch sarà pubblicata.