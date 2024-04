Tekken 8: un bot sta scalando le classifiche spammando un solo tasto con Eddy Gordo

Lo streamer jimmashima ha creato un bot di Tekken 8 programmato per utilizzare nei match online per ripetere all'infinito un solo pulsante giocando nei panni di Eddy Gordo. Un esperimento insolito e divertente, così come i risultati: il bot in questione sta annichilendo un discreto numero di giocatori e scalando le classifiche.

Il pulsante premuto a ripetizione è il "3", che nel caso di Eddy Gordo permette di eseguire una lunga e letale combo composta da attacchi alti, medi e bassi (grazie, dsogaming), non solo in grado di prendere alla sprovvista i giocatori meno navigati ma anche dai danni elevatissimi (circa il 40% della salute massima dell'opponente).

A quanto pare la tattica dell'"amico che non sa giocare ai picchiaduro ma batte l'espertone del gruppo usando solo un tasto" sta dando i suoi frutti: il bot di jimmashima ha raggiunto in poco tempo il rango "Vanquisher" e il tutto in diretta su Twitch. Ad esempio, nella clip qui sotto possiamo vedere il bot demolire un incauto sfidante ottenendo tre "perfect" di fila.