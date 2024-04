Manor Lords: il creatore chiede il vostro aiuto per cambiare il sistema di domanda e offerta

Questo costringe a evitare di focalizzarsi troppo e spinge a creare insediamenti in grado di produrre tanti tipi di prodotti. Il problema è che il creatore di Manor Lords non è convinto del sistema.

Bisogna sapere che Manor Lords permetteva inizialmente con una certa facilità di focalizzarsi sulla produzione di un solo bene ( le pecore, in particolar modo ) e guadagnare una quantità enorme di denaro. Il pubblico ha criticato la cosa e quindi il creatore ha inserito un sistema che impedisce di vendere o comprare troppo di un certo prodotto. In pratica, se si vendono troppe unità di un certo prodotto il suo valore cala fino a quando non è più possibile commerciarlo. Se invece si acquista troppo di un certo bene, il prezzo sale fino a non essere più sostenibile.

Il creatore di Manor Lords - Greg Styczeń - sta chiedendo aiuto ai propri giocatori. Precisamente, vuole sapere cosa ne pensate del sistema di domanda e offerta all'interno del videogioco e di come evolverlo in futuro .

Le parole del creatore di Manor Lords

In Manor Lords si combatte, non è solo questione di economia

Styczeń ha affermato: "Non ne sono mai stato sicuro, poiché ritengo che la specializzazione delle regioni nella produzione di determinati beni sia il modo in cui il gioco dovrebbe essere giocato. Ci sono altri modi possibili per assicurarsi che i giocatori abbiano a disposizione ciò per cui spendere le proprie fortune nelle versioni future del gioco. Ma ovviamente c'è il rischio che i giocatori non debbano affatto costruire catene di produzione se possono importare tutto senza alcuna conseguenza, magari senza dover interagire con alcune meccaniche di gioco".

Sul canale Discord Styczeń ha quindi chiesto ai giocatori se:

A) Mantenere il sistema così come è

B) Non eliminarlo ma modificarlo per renderlo meno d'impatto

C) Eliminarlo

Per ora "B" vince con 12.000 voti, mentre "A" ne ha soli 2.000 e "C" è certamente escluso con 415 voti. Vedremo come le cose andranno.