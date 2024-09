La demo de I Puffi – Dreams è disponibile su PC e console, ecco dove scaricarla

In vista del debutto nei negozi in programma per il prossimo mese, Microids e gli sviluppatori di Ocellus Services hanno pubblicato la demo de I Puffi - Dreams su Nintendo Switch, PlayStation, Xbox e PC, dando modo ai giocatori di provare questa nuovo platform 3D ambientanto nel mondo dei sogni.

Per l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer che offre una panoramica de I Puffi - Dreams. Gargamella ha escogitato un nuovo piano per avere la meglio sui Puffi, facendo cadere il loro villaggio in uno stato di sonno profondo. Per riuscire a sventare il suo piano malvagio, il nostro protagonista, un Puffo completamente personalizzabile, dovrà esplorare 4 mondi onirici e raccogliere delle sfere magiche in un'avventura affrontabile da soli o in compagnia di un amico tramite la modalità cooperativa per due persone.