Assetto Corsa EVO si presenta in un trailer ufficiale con data di uscita in accesso anticipato

L'accesso anticipato per Assetto Corsa EVO è fissato per il 16 gennaio 2025, presumibilmente su PC attraverso Steam, anche se la questione non è specificata precisamente nel messaggio di annuncio del nuovo gioco.

EVO è tutto incentrato sulla cultura automobilistica e sull'amore per la guida , sostiene il team in un messaggio che accompagna la pubblicazione di questo primo trailer, che giunge a breve distanza dal teaser lanciato nel fine settimana . Per la prima volta, Kunos ha scelto uno stile diverso per la presentazione del gioco attraverso questo trailer ufficiale.

Arriva infine il primo trailer ufficiale di annuncio per Assetto Corsa EVO , la nuova e attesissima simulazione di guida da parte di Kunos Simulazioni, che promette di portare a nuovi livelli di realismo quanto visto nei capitoli precedenti, con una data di lancio per l'accesso anticipato fissata.

Primo contatto fissato a gennaio

"La passione per le auto non è una questione di età, di esperienza, di conoscenze o di opportunità: è qualcosa che viene da dentro", ha spiegato Marco Massarutto, co-fondatore di Kunos Simulazioni.

"Si può amare una supercar anche se non si potrà mai acquistarne una. Il modo in cui esprimete la vostra passione - che si tratti di un poster in camera, di giocare con le auto RC, di guidare in un simulatore o di un'auto vera - non ha importanza: dipende solo da voi. EVO è solo uno di questi modi".

Gli sviluppatori promettono una nuova simulazione interamente basata sulla passione per il mondo dei motori e della guida, che gli appassionati ameranno, dice Kunos.

Il lancio del gioco avverrà dunque in maniera graduale, partendo da un accesso anticipato che fornirà una maggiore quantità di tempo agli sviluppatori per aggiustare il titolo in fase di sviluppo, potendo contare anche su feedback continuativi da parte degli utenti.

L'appuntamento è dunque fissato per il 16 gennaio per il primo contatto pubblico con Assetto Corsa EVO, ma torneremo ovviamente a parlarne nel prossimo periodo, prima di tale data.