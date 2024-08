I Puffi – Dreams protagonista di un nuovo gameplay trailer, svelate le edizioni speciali

Nelle fasi iniziali del video ci viene mostrato come grazie al nuovo diabolico piano di Gargamella i Puffi cadono in uno stato di sonno di profondo. Sarà il compito del giocatore, che impersona un Puffo originale completamente personalizzabile, esplorare il mondo dei sogni e salvare tutti i suoi compagni, da solo o con l'aiuto di un amico grazie alla modalità cooperativa.

Le edizioni speciali

Nelle sequenze successive vediamo alcuni dei mondi fantasiosi che esploreranno i giocatori, tra isole lussureggianti tra le nuvole e mondi composti interamente da dolciumi, che sembrano offrire anche una certa varietà in termini di meccaniche di gioco.

Per l'occasione sono stati presentati anche i contenuti della Day One Edition fisica e della Deluxe Edition Digitale per PC (Steam, Epic Games Store e GOG). La prima include:

Gioco completo

3D Lenticolare

Foglio di Sticker

Skin ladro digitale

Soundtrack digitale

Artbook digitale

La Digital Deluxe Edition per PC comprende:

Skin ladro digitale

Soundtrack digitale

Artbook digitale

Al momento non sono stati rivelati i prezzi di queste due edizioni, con maggiori dettagli che arriveranno sicuramente avvicinandoci al lancio. A proposito, vi ricordiamo che I Puffi - Dreams sarà disponibile dal 24 ottobre per su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (tramite Steam, Microsoft Store ed Epic Games Store). Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere il nostro provato di questo platformer adatto a tutte le età.