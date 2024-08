L'annuncio dei giochi PlayStation Plus di settembre è vicinissimo e uno è già confermato, ecco data e orario

Sempre seguendo lo schema tipico adottato dalla compagnia per questi casi, i nuovi giochi di settembre dovrebbero poi essere messi a disposizione il primo martedì del mese successivo, ovvero martedì 3 settembre, momento in cui i titoli di agosto verranno sostituiti dai nuovi in arrivo.

Per il resto, l'annuncio ufficiale sui giochi in arrivo per gli abbonati a PlayStation Plus per tutti i tier a partire dall'Essential arriverà mercoledì 28 agosto 2024 , probabilmente verso le ore 17:30 italiane, salvo possibili ma poco frequenti cambi di programma da parte di Sony.

Si parte con Harry Potter: Campioni di Quidditch

In questo caso, una novità è già nota in base agli annunci effettuati in precedenza, che hanno confermato l'arrivo di una nuova uscita disponibile al lancio nel catalogo di PlayStation Plus.

Harry Potter: Campioni di Quidditch in azione

Si tratta di Harry Potter: Campioni di Quidditch, disponibile dal 3 settembre direttamente al day one nel servizio su abbonamento di Sony.

Come abbiamo visto anche nel recente trailer "La magia è nell'aria", si tratta di una simulazione del particolare sport inventato da J.K. Rowling all'interno del Wizarding World, che ci consente di immergerci in prima persona all'interno di una riproduzione convincente dei match letti nei libri e visti nei film, con tanto di riferimenti a personaggi noti come Harry Potter, i gemelli Weasley o Sebastian Sallow.

Harry Potter: Campioni di Quidditch promette di provare in prima persona l'emozione di volare in arene leggendarie nel ruolo di battitore, cacciatore, portiere o cercatore, in varie modalità di gioco, compresa una modalità storia a livelli progressivi che ci porta dalle sfide nel cortile della Tana dei Weasley fino agli scontri ad altissimo livello della Coppa del Mondo di Quidditch, sfidando o impersonando i vari personaggi del cast originale.

Nel frattempo, vi ricordiamo che fino al 3 settembre è ancora possibile scaricare i giochi gratis di PlayStation Plus di agosto 2024, ovvero LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, Five Nights at Freddy's Security Breach e Ender Lilies: Quietus of the Knights.