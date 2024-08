La scheda madre ASUS ROG Strix Z690-I è in forte sconto su Amazon al prezzo minimo storico

Se siete in cerca di una nuova scheda madre per il vostro computer da gaming, allora dovreste dare un'occhiata alla promozione attiva ora su Amazon per la ASUS ROG Strix Z690-I, che si trova ora a un -47% rispetto al prezzo consigliato. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo consigliato è 519€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.