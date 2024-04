Dead Island 2: una mod aggiunge il DLSS 3.7 di NVIDIA

La mod in questione è in realtà una versione migliorata di un'altra già pubblicata lo scorso anno da PotatoOfDoom che aggiunge il DLSS 3.1. Purtroppo non include il Frame Generation, ma la buona notizia è che i possessori di una scheda grafica di NVIDIA dovrebbero notare un miglioramento delle prestazioni o quantomeno della qualità dell'immagine rispetto all'upscaling offerto dall'FSR di AMD.

A pochi giorni dal debutto di Dead Island 2 su Steam, il modder PS2ClassicsVault ha pubblicato una mod che sostituisce l'FSR presente nella versione PC con il DLSS 3.7 per le schede grafiche NVIDIA.

Dead Island 2 ora disponibile su Steam con un grosso sconto, ma ancora per poche ore

Come accennato in apertura, dopo un anno di esclusività per l'Epic Games Score, dallo scorso 22 aprile Dead Island 2 è finalmente disponibile anche su Steam. Al lancio il gioco è stato proposto con un invitante sconto del 50%, con il prezzo dunque che passa da 59,99 euro a 29,99 euro.

Nel momento in cui scriviamo l'offerta è ancora attiva, ma solo per poche ore: terminerà alle 19:00 di oggi, 29 aprile. Dunque se siete interessati vi suggeriamo di approfittarne finché siete ancora in tempo. Ecco la pagina Steam. Se siete indecisi e avete bisogno di farvi un'idea sul titolo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Dead Island 2.