Dead Island 2 arriva su Steam dopo un anno: c'è un grosso sconto di lancio

Dead Islands 2 è ora disponibile su Steam. Ricordiamo che il gioco d'azione di Deep Silver era stato inizialmente pubblicato come esclusiva dell'Epic Games Store, in versione computer. Ora, inoltre, è anche in sconto "di lancio" a 29.99€ invece di 59.99€.

Il gioco era stato pubblicato su Epic Games Store un anno fa, il 21 aprile 2023. L'esclusività era infatti di un anno esatto e, con lo scadere dell'accordo, Deep Silver ha potuto pubblicare il gioco di zombie sulla piattaforma di Valve.