IGN x ID@Xbox Digital Showcase torna: data e ora per l'evento degli indie per console e PC

Microsoft ha annunciato il prossimo IGN x ID@Xbox Digital Showcase , un evento dedicato al mondo degli indie per PC e Xbox gestito in collaborazione con la testata americana IGN. La data è il 29 aprile alle 19:00 italiane . Sarà possibile seguire l'evento tramite i canali ufficiali di IGN USA, come Twitch, YouTube, Twitter e non solo.

I giochi del precedente ID@Xbox Digital Showcase

Il logo dell'evento IGN x ID@Xbox Digital Showcase

IGN x ID@Xbox Digital Showcase non è una novità: già lo scorso anno era andato in onda e in tale occasione erano stati mostrati tanti giochi indie interessanti.

C'era stato spazio per il simulatore spaziale Everspace 2, ma anche il nuovo gioco di Hellboy, Web of Wyrd, già disponibile. Come non citare poi l'aggiornamento cooperativo locale di Vampire Survivors.

Era poi stato presentato Stray Souls, pensato chiaramente per i fan di Silent Hill e tanti altri giochi come Stumble Guys, The Texas Chain Saw Massacre, Worldless, Solace State, Second Wave, Sea of Stars, Scarlet Deer Inn, Roman Sands, il DLC di Rain World: Downpour, MythForce, Monolith: Requiem of the Ancients, Jackbox Party Pack 10, Dreamers, Birth e Axiom Verge 2.