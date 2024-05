PlayStation Store, tanti giochi PS4 e PS5 in offerta con Il Pianeta degli Sconti

Su PlayStation Store è tornato Il Pianeta degli Sconti, con tanti giochi PS4 e PS5 in offerta al prezzo più basso di sempre. La promozione, valida fino al 6 giugno, promette sconti fino all'80% su di un'ampia selezione di titoli, ma quali sono quelli da non perdere?

Trattandosi di una novità ed essendo da sempre appassionati delle opere di Go Nagai, il primo suggerimento che vi diamo è di recuperare UFO Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi, che è disponibile con la Deluxe Edition (che include anche una missione extra) a un prezzo davvero interessante: 32,99€ anziché 59,99€ se siete abbonati a PlayStation Plus.

Disponibile al prezzo più basso finora anche Call of Duty: Modern Warfare 3 nel bundle cross-gen: in questo caso parliamo di uno sconto del 40% che porta il prezzo dello sparatutto prodotto da Activision a 47,99€ anziché 79,99€. A proposito, avete letto la nostra recensione di Call of Duty: Modern Warfare 3?

Tornando ai prodotti più recenti e interessanti, quel gioiello di Unicorn Overlord è alla sua prima promozione in assoluto e potete portarvelo a casa per 44,99€ anziché 59,99€, risparmiando il 25%. Restando in Giappone, c'è anche il remake di Like a Dragon: Ishin! a 23,99€ anziché 59,99€.