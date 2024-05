Hunt: Showdown, data e dettagli sull'update gratis per PS5 e Xbox Series X|S, con abbandono di PS4 e Xbox One

Crytek ha deciso di effettuare un passaggio netto alla generazione attuale con un grosso update gratis per Hunt: Showdown, che porterà aggiornamenti tecnici e delle versioni native per PS5 e Xbox Series X|S, comportando però anche l'abbandono di PS4 e Xbox One.

Lo sparatutto in prima persona multiplayer cooperativo continua ad avere un certo pubblico, ma questo dovrà necessariamente spostarsi sulle piattaforme di attuale generazione, nel caso la cosa non sia stata già fatta in precedenza, perché Crytek effettuerà lo step generazionale obbligatorio questa estate.

La data fissata per il lancio dell'update è il 15 agosto 2024: per tale giorno, Hunt: Showdown otterrà un sostanzioso aggiornamento tecnico che porterà il gioco al passo con l'attuale generazione di console su PS5 e Xbox Series X|S, ma il titolo non sarà più supportato su PS4 e Xbox One.