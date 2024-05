Marvel Rivals: un nuovo beta test verrà annunciato questa settimana, per un rumor

Marvel Rivals vedrà l'annuncio di un nuovo beta test nel corso di questa settimana, stando a un rumor: una nuova occasione per provare in anteprima l'hero shooter in stile Overwatch con i personaggi Marvel sviluppato da NetEase Games.

Come ricorderete, sono state tantissime le registrazioni per la closed alpha di Marvel Rivals ed è chiaro che il team di sviluppo desidera approfittare di questo entusiasmo per portare avanti il più rapidamente possibile le fasi di testing.

Se infatti non c'è ancora una data di uscita per il gioco, stabilire alcuni punti fermi per quanto concerne gameplay e bilanciamento potrebbe consentire a NetEase di dare il via all'accesso anticipato su Steam.

Arrivati a quel punto il progetto si troverebbe in una fase avanzata, di arricchimento e rifinitura, e si potrebbe ragionare di imprimere un'accelerazione allo sviluppo delle eventuali versioni console.