Memorie RAM: LPDDR6 e DDR6, specifiche super per un vero salto generazionale

Nel panorama in continua evoluzione delle memorie RAM, si profila un salto generazionale con l'arrivo di LPDDR6 e DDR6. Secondo recenti informazioni, infatti, questi nuovi standard promettono velocità di trasferimento dati senza precedenti, fino a 14,4 Gbps per LPDDR6 e 17,6 Gbps per DDR6.

Queste informazioni, provenienti da una presentazione JEDEC rivelata da Synopsys e pubblicata da Darkmont, delineano un futuro entusiasmante per le memorie RAM, con un vero salto generazionale che avrà implicazioni significative per diversi settori, tra cui il gaming, la grafica e l'intelligenza artificiale.