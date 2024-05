Still Wakes the Deep, i requisiti di sistema compaiono su Steam

The Chinese Room ha riportato i requisiti di sistema per la versione PC di Still Wakes the Deep sulla pagina Steam dedicata al gioco. Ebbene, che tipo di hardware sarà necessario per far girare al meglio questa inquietante avventura?

A quanto pare non bisognerà possedere una configurazione di fascia altissima: in arrivo il 18 giugno, Still Wakes the Deep si accontenterà di una NVIDIA RTX 2070 per funzionare secondo le raccomandazioni degli autori, richiedendo peraltro soltanto 9 GB di spazio libero per l'installazione.

Still Wakes the Deep, requisiti minimi



Processore: quad core Intel o AMD da 2,5 GHz

Scheda video: NVIDIA RTX 2050, AMD RX 6000, Intel Arc A550

Memoria: 8 GB di RAM

Storage: 9 GB di spazio richiesto (SSD raccomandato)

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

Still Wakes the Deep, requisiti raccomandati