Dopo Xenoblade Chronicles 3, Monolith Soft lavora al progetto "Legacy", dice un leaker

Il noto leaker Midori, sempre più sulla cresta dell'onda, ha recentemente svelato quello che potrebbe essere il nuovo gioco in sviluppo presso Monolith Soft, team autore di Xenoblade Chronicles, che sarebbe identificato con il nome in codice "Legacy".

Non ci sono informazioni su cosa sia il gioco, dunque non sappiamo al momento se possa trattarsi di un altro capitolo nella celebre serie che ha portato il team alla fama internazionale, ma potrebbe essere anche qualcosa di completamente nuovo, considerando le voci precedenti.

Considerando che un nuovo Nintendo Direct è atteso per il mese prossimo, a giugno 2024, non è escluso che informazioni su questo progetto possano emergere proprio in tale occasione, dunque non mancherebbe molto a sapere qualcosa di più al riguardo.