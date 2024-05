Un adattatore per usare PS VR2 con i PC sarebbe in arrivo, per una certificazione di Sony Corea

PS VR2, ovvero il più recente visore per la realtà virtuale di Sony Interactive Entertainment, è un prodotto di qualità con però alcuni limiti, tra cui il costo e il fatto che funziona unicamente con PS5. Ora, però, questo problema potrebbe essere in via di risoluzione.

Come segnalato tramite Twitter, una certificazione di Sony Interactive Entertainment Korea ha svelato che potrebbe essere in arrivo un adattatore per PC di PlayStation VR2.