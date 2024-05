Android e iPhone non parlano la stessa lingua: GIF strane arrivano per SMS

Gli utenti Android stanno affrontando un problema inaspettato: la ricezione di GIF visivamente alterate quando inviate da iPhone. Il difetto, prevalente nelle comunicazioni via SMS o MMS, evidenzia la sfida posta dall'assenza di compatibilità tra iOS di Apple e la piattaforma Rich Communication Services (RCS) supportata da Google Messages. Le aspettative sono alte riguardo un imminente aggiornamento di iOS che dovrebbe integrare il supporto per RCS, risolvendo così il problema alla radice.

Su Reddit gli utenti hanno proposto varie ipotesi e possibili soluzioni. Alcuni suggeriscono che la distorsione possa derivare da una funzione di compressione delle immagini attivata per velocizzare l'invio, che riduce la qualità del media condiviso. Disabilitare tale funzione sembra offrire un rimedio efficace per molti . Altri utenti indicano una discrepanza più profonda tra le piattaforme di messaggistica di iOS e Android, che potrebbe indurre errori nel trasferimento di file tra i due sistemi.

Le lamentele si sono concentrate in particolare sui dispositivi Pixel e Galaxy, con report di immagini GIF che giungono con pixel mancanti o danneggiati . Nonostante il problema, test condotti utilizzando Google Messages su Pixel 8 non hanno replicato il difetto, suggerendo una variabilità nella manifestazione del problema a seconda del dispositivo.

Google propone una soluzione drastica

Tra qualche giorno potremo avere risposte ufficiali

La soluzione proposta da Google, un reset di fabbrica, rappresenta una misura estrema che molti esitano a considerare. Tuttavia, la vera speranza per molti risiede nell'attesa dell'aggiornamento promesso da Apple. Con l'annuncio che iOS introdurrà il supporto per RCS entro l'anno, e con il rilascio imminente della prima beta di iOS 18 prevista per il prossimo mese durante il WWDC 2024, gli utenti sperano in una risoluzione definitiva.

Ricordiamo che a giugno, durante il WWDC 2024, Apple potrebbe persino annunciare una collaborazione con OpenAI, di fatto integrando la IA nei suoi prossimi dispositivi.