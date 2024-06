The Thing è il nuovo remake che Nightdive Studios sta per annunciare?

A quanto sembrerebbe The Thing è il nuovo remake di Nightdive Studios e verrà annunciato domani, nel corso dell'evento IGN Live: il teaser pubblicato dal team di sviluppo lascia poco spazio alle supposizioni.

Pubblicato originariamente nel 2002 su PC, PS2 e Xbox, il tie-in di The Thing è stato sviluppato da Computer Artworks e si poneva dal punto di vista narrativo come un sequel del film diretto da John Carpenter nel 1982.

La storia del gioco ruotava attorno a una spedizione a cui prendeva parte il Capitano Blake, membro delle Forze Speciali americane inviato in Antartide per indagare sugli eventi narrati nella pellicola di Carpenter, solo per scoprire che la creatura aliena mutaforma non era morta.