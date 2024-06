House of the Dragon 2: le prime impressioni sulla serie prequel di Game of Thrones

La danza dei draghi continua nella seconda stagione della serie prequel de Il Trono di Spade in arrivo il 17 giugno su Sky e NOW: abbiamo visto i primi quattro episodi, ecco le nostre impressioni.

Dopo la divisiva, per così dire, conclusione in TV e la sua totale mancanza sotto forma di romanzi che George R. R. Martin non ha ancora scritto e probabilmente non scriverà mai, il pubblico ha vissuto un profondo distacco e scetticismo nei confronti de Il Trono di Spade, una saga letteraria - nota anche come Le cronache del ghiaccio e del fuoco - che ha raggiunto il massimo del successo proprio in carne e ossa, grazie agli eccellenti sforzi produttivi di HBO, sui quali davvero non si può discutere. Ed è stata proprio HBO a volere fortissimamente House of the Dragon, una serie ispirata ai libri che narrano fatti avvenuti cento anni prima che Jon Snow non sapesse niente. La prima stagione di House of the Dragon è stata un grande successo. Forte di un budget enorme, ma soprattutto di un cast talentuoso e di una scrittura appassionante, nell'estate del 2022 HBO ha riconquistato i fan de Il Trono di Spade e ne ha guadagnati di nuovi. La seconda stagione è finalmente alle porte: comincerà il 17 giugno su Sky e NOW e noi abbiamo potuto guardare in anteprima i primi quattro episodi degli otto previsti. Ecco le nostre impressioni.

Comincia la danza dei draghi House of the Dragon racconta la cosiddetta "danza dei draghi", una terminologia ricorrente ne Le cronache del ghiaccio e del fuoco (era suppergiù il titolo del quinto romanzo e di un episodio televisivo) che si ispira al nome con cui gli abitanti dei Sette Regni chiamarono la guerra civile tra i rami della famiglia Targaryen che devastò la dinastia e mise Westeros a ferro e fuoco. Nonostante siano passati già dieci episodi dall'inizio dell'adattamento televisivo, la danza dei draghi comincia veramente in questa seconda stagione. L'interpretazione di Emma D'Arcy, nei panni di Rhaeynra, è veramente straordinaria La morte di Lucerys alla fine della prima stagione scatena prevedibilmente un ciclo di vendetta, rancore e ammazzamenti vari che inasprirà la rivalità tra Rhaenyra Targaryen, prescelta per ereditare il Trono di Spade, e il suo fratellastro squilibrato Aegon II, figlio della sua ex migliore amica Alicent Hightower. Una soap opera in piena regola, anche perché nella famiglia Targaryen si tramanda il potere per incesto - Rhaenyra si è sposata lo zio, Aegon II sua sorella - quindi le dinamiche diventano ancora più intime. Ma è Il Trono di Spade, un immaginario dark fantasy direbbe qualcuno, in cui la violenza, il sesso e il turpiloquio la fanno da padrone. Nonostante tutto, questi primi episodi di House of the Dragon 2 ci sono sembrati abbastanza morigerati, in questo senso: a parte una scena in un postribolo con una fellatio in primo piano e qualche scena hot appena accennata, la serie HBO sembrerebbe aver deviato dalla grottesca rappresentazione gratuita di sesso e sangue, spesso buttata lì solo per fare audience. Gli scrittori della seconda stagione sembrerebbero aver dosato con maggiore attenzione questi aspetti, concentrandosi soprattutto sulla caratterizzazione dei personaggi e sulla trasformazione dei rapporti che li legano. Per questo motivo, la seconda stagione ci mette qualche episodio a ingranare, ma non è necessariamente un difetto: la progressione, cadenzata, passa per lunghi momenti di introspezione e di confronto, soffermandosi su brevi scene d'azione dosate col contagocce, almeno fino alla spettacolare battaglia campale nel quarto episodio. In questa stagione la tensione si taglia col coltello nei dialoghi, nei tête-à-tête tra i personaggi riuniti intorno a un tavolo dove ogni battuta nasconde una velata minaccia o un sibillino ricatto. Sono episodi più politici, che peraltro introducono subdolamente una serie di personaggi che avranno un ruolo maggiore solo nella seconda metà della stagione: i lettori del racconto originale li riconosceranno subito, mentre gli altri potrebbero restare un po' perplessi da queste improvvise deviazioni. A differenza della stagione precedente, House of the Dragon 2 conterà solo un totale di otto episodi, cioè due in meno, ma già questi primi quattro hanno sforato il minutaggio tradizionale, superando i 60 minuti in almeno due occasioni. La lunghezza degli episodi può quindi diventare frustrante, in qualche occasione, anche perché i copioni tendono a incalzare lentamente lo spettatore verso il climax che precede i titoli di coda, lasciandolo appeso fino alla puntata successiva. Il Daemon di Matt Smith è un vero e proprio antieroe Questo aspetto controverso della narrazione a qualcuno potrà dispiacere ma a noi ha avvinto fin da subito, grazie a un cast in stato di grazia che carica ogni scena di una gravitas palpabile. Emma D'Arcy, in particolare, restituisce un'interpretazione solenne, emozionata ed emozionante della sua Rhaenerys, una spanna sopra tutti gli altri, ma anche Matt Smith col suo imprevedibile - ma poco sfruttato, almeno nei primi tre episodi - Daemon o la Alicent di Olivia Cooke, che in più momenti trasmette il suo conflitto interiore. Anche i discendenti, che sul finire della prima stagione, dopo il salto temporale, ci erano apparsi un po' acerbi, sono finalmente entrati nella parte, specialmente Ewan Mitchell col suo imperscrutabile Aemond. Ma se dovessimo elencare tutti i talenti in questi quattro episodi non finiremmo più. Una menzione d'onore, forse, la merita Fabien Frankel: il suo Criston Cole più che ingessato diventa distaccato, straniato e pertanto spaventosamente minaccioso ogni volta che sembra sul punto di esplodere.