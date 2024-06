Vuoi imparare a suonare la chitarra o il pianoforte? Rocksmith+ è ora disponibile, anche gratis

Ubisoft ha pubblicato il trailer di lancio di Rocksmith+, la nuova piattaforma per l'apprendimento musicale che permette di imparare a suonare la chitarra e il pianoforte in maniera sorprendentemente immediata.

Disponibile ora su PC, PlayStation, iOS e Android, Rocksmith+ dispone di diversi piani in abbonamento: un annuale da 139,99€ (11,67€ al mese) con sette giorni di prova gratuita, un trimestrale da 49,99€ (16,66€ al mese), un mensile da 19,99€ oppure una sottoscrizione gratuita con accesso limitato ai brani.

L'idea è molto semplice: utilizzando un vero strumento musicale in nostro possesso, che si tratti di una chitarra, un basso o un pianoforte, potremo accedere a un'ampia libreria di brani internazionali e imparare a suonarli grazie a un sistema di feedback in tempo reale, con tantissimi tutorial per partire dai concetti fondamentali e arrivare infine all'esecuzione.