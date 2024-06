PS5 e le future console avranno successo grazie al rapporto qualità / prezzo vantaggioso, per Mark Cerny

Mark Cerny, il lead system architect di PS5 e PS4, ha dichiarato che le console avranno un "futuro roseo" e un ruolo cruciale nel mercato videoludico, fintanto che continueranno a vantare un rapporto tra qualità, performance e prezzo vantaggioso rispetto alle altre piattaforme, come PC e smartphone.

Questo riassumendo è quanto ha riferito in un'intervista con GamesIndustry, dove tra vari temi si è parlato di come le linea di demarcazione tra piattaforme stiano sfumando di generazione in generazione. Ad esempio, ora è possibile giocare i titoli PlayStation su PC e sempre su questa piattaforma è possibile utilizzare dispositivi proprietari come DualSense e PlayStation VR 2, mentre gli sviluppatori AAA sono sempre più propensi a pubblicare i loro titoli su quante più piattaforme disponibili, anche realizzando delle conversioni per device mobile. Nonostante ciò, Cerny pensa che in futuro le console continueranno ad essere un punto fermo del mercato, anche grazie al loro prezzo vantaggioso.