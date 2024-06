Meglio il 4K o i 60 fps? Per l'architetto di PS5 i giocatori hanno le idee molto chiare al riguardo

Meglio giocare con risoluzione 4K oppure con un framerate a 60 fps? Per Mark Cerny, il lead system architect di PS4 e PS5, la questione trova d'accordo la gran parte dei giocatori odierni, che a suo avviso "preferiscono di gran lunga i giochi con framerate più elevati".

In una lunga intervista con GamesIndustry, dove si è parlato di come è cambiato il panorama videoludico e la costruzione delle console di generazione in generazione, Cerny ha parlato di come con la nona generazione di console i giocatori stanno mostrando maggiore interesse al framerate nei videogiochi rispetto a quelle precedenti (dove a dirla tutta, la questione neppure sussisteva) e di come di conseguenza ad oggi esistono molti titoli che offrono la possibilità di raggiungere i 60 fps, il che a suo avviso è un ottima cosa dal punto di vista ludico.