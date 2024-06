Elden Ring: Shadow of the Erdtree tornerà a mostrarsi in un evento dedicato prima del lancio, data e orario

Il lancio di Elden Ring: Shadow of the Erdtree si avvicina a grandi passi e se proprio non ce la fate a resistere fino al 21 giugno, giorno di debutto del DLC su console e PC, allora sarete felici di sapere che Bandai Namco e Red Bull hanno annunciato un nuovo evento dedicato al gioco per la prossima settimana, dove vedremo nuove sequenze inedite di gameplay, nonché "rivelazioni in esclusiva mondiale" e "un deep dive della lore".

Per la precisione, l'evento si intitola "Elden Ring x Red Bull Levels" e andrà in onda alle 18:00 italiane del 15 giugno. Non si tratta di una presentazione vera e propria, bensì di una diretta dal vivo in cui dei content creator selezionati giocheranno in esclusiva all'attesa espansione, rivelando così contenuti inediti e nuovi dettagli sulla nuova avventura dei Senzaluce. Come forse ricorderete un evento simile venne organizzato anche prima del lancio del gioco base nel 2022.