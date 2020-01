Oddworld: Stranger's Wrath HD arriva su Nintendo Switch assieme ad altri due Oddworld

Oddworld: Stranger's Wrath HD arriverà su Nintendo Switch il 23 gennaio 2020. Per tutti i fan della serie, però, questa non è l'unica bella notizia: Microids e Oddworld Inhabitants hanno firmato un accordo per portare altri due Oddworld sulla console ibrida.



Ancora non si sanno ufficialmente i titoli dei giochi che arriveranno sul catalogo di Nintendo Switch oltre a Oddworld: Stranger's Wrath HD. Il CEO di Microids Stephane Longeard ha però detto di "essere molto felice per questa nuova collaborazione con Oddworld Inhabitants per pubblicare questi tre titoli classici," cosa che ci fa immaginare che potrebbe essere preso in considerazione un rifacimento dei primi capitoli della saga di Abe.



Cosa ne pensate?