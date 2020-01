Shenmue 4, Lakshya Digital non vede l'ora di lavorare sul nuovo capitolo

Lakshya Digital , lo studio che ha collaborato con Yu Suzuki per la creazione di 83 personaggi di Shenmue 3, ha scritto su Facebook un particolare messaggio di ringraziamento. Dopo aver ringraziato YS Net per l'opportunità che hanno avuto, hanno chiuso dicendo di "non vedere l'ora di lavorare a Shenmue IV molto presto". Un messaggio che è interpretabile in molti modi: da una parte potrebbe sembrare una conferma dell'inizio dei lavori sul nuovo capitolo , mentre dall'altra potrebbe essere una semplice speranza.

In questo modo, però, lo studio ha raggiunto un obiettivo: far parlare ancora di ShenMue III e cominciare a gettare le basi per comunicare un eventuale quarto capitolo. D'altra parte Yu Suzuki non ha mai nascosto la volontà di proseguire la storia, disseminando il gioco di riferimenti a ShenMue IV, come nel delicato messaggio finale.



Che ne pensate? Vi piacerebbe continuare la saga di Ryo Hazuki?