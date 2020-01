Fortnite: Artigliere Sgargiante nel negozio dell'8 gennaio 2020

Nuovo giorno, nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2: ormai è un appuntamento abituale. E nello shop di Epic Games proposto oggi, mercoledì 8 gennaio 2020, troverete diversi contenuti degni di nota: vediamo tutti i dettagli e i prezzi.

Artigliere Sgargiante è il nuovo contenuto inedito del negozio di Fortnite Capitolo 2: debutta oggi, 8 gennaio 2020, e viene proposto al prezzo di 1200 V-buck, circa 12 euro al cambio. La Skin in questione possiede uno strumento raccolta già incluso nel prezzo, e forse questa è la prima volta che avviene una situazione del genere. Nel negozio di oggi, comunque, tornano anche Rapace e Fosca Fiaba: il primo costa 2000 V-buck, circa 20 euro al cambio, la seconda 1500 V-buck, cioè 15 euro. I balletti in evidenza del giorno sono Pollo e Turbine di Fuoco.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 dell'8 gennaio 2020, con rispettivi prezzi. Ormai non dovrebbe mancare molto all'annuncio dell'Aggiornamento 11.40 di Epic Games.

Artigliere Sgargiante (Costume) - 1200 V-buck

Rapace (Costume) - 2000 V-buck

Fosca Fiaba (Costume) - 1500 V-buck

Motociclista (Costume) - 1500 V-buck

Artigliere BRUTO (Costume) - 800 V-buck

Scarica lucente (Copertura) - 300 V-buck

Ghiacciolo (Strumento raccolta) - 800 V-buck

Turbine di fuoco (Emote) - 800 V-buck

Pollo (Emote) - 500 V-buck