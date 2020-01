Harry Potter: Wizards Unite, Albus Silente sarà commemorato con gli eventi di gennaio 2020

Albus Silente, uno dei più grandi e celebri maghi di tutti i tempi, sarà commemorato in Harry Potter: Wizards Unite. Per tutto il mese di gennaio 2020 ci saranno degli eventi a tema pensati per ricordare alcune delle sue imprese più famose.



Nel mese di gennaio, i giocatori di Harry Potter: Wizards Unite dovranno incanalare la saggezza, la perseveranza e l'amore che Silente impersonava. Dovranno combattere la Calamità, che evocherà alcuni ricordi della battaglia che l'ex rettore di Hogwarts ha combattuto contro Voldemort e il suo esercito.



Ecco i dettagli:



Evento Smarriti al Gelo: Dal 7 al 14 gennaio



Preparati al freddo e libera gli smarriti intrappolati dai soqquadri di ghiaccio.



Community Day di gennaio: 18 gennaio



Scopri i segreti della pagina di registro della Stanza delle Necessità restituendo Meraviglie del Wizarding World, inclusi l'Avversaspecchio e il Salice Schiaffeggiante.



Gli Attimi più Tenebrosi - Evento Brillante Parte 1: Dal 21 al 28 gennaio



Ricorda il nostro Preside di Hogwarts restituendo Tracce Brillanti come Silente e Fawkes.



Gli Attimi più Tenebrosi - Evento Brillante Parte 2: In arrivo a febbraio



Onora la memoria di Silente restituendo Tracce Brillanti relative a momenti chiave della sua battaglia contro Voldemort, incluso il Pensatoio.