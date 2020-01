Dark Souls, la meravigliosa chitarra made in Italy ci fa esclamare "Praise the Sun"!

Arda di Olmo Bosi, un creatore di chitarre made in Italy, ha recentemente pubblicato su Facebook una foto che mostra una bellissima chitarra a tema Dark Souls che sembra gridare " Praise the Sun ". Ma ovviamente lo fa con un tono Death Metal.

La foto della chitarra sta facendo il giro del mondo. Su Reddit molti fan di Dark Souls sono impazziti per il design elegante, ma soprattutto per il bellissimo manico con l'eclissi. La cosa più sorprendente è che questa meraviglia è stata fatta in Italia, più precisamente da Arda, una luiteria di Romagnano (Rn).



Il mastro liutaio è Olmo Bosi, un appassionato di musica il cui scopo è quello di "adattare lo strumento al musicista e non il contrario, nel proporre un servizio su misura in un mondo che vuole uniformare e catalogare tutto e tutti."



Che dire, complimenti! Nel caso in cui vi interessi a questo indirizzo potete trovare tutti i contatti di Arda Handmade Guitars.