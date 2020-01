Sonic il film, Ben Schwartz ha condiviso un nuovo poster del Porcospino Blu

A poco più di un mese dall'uscita nelle sale di tutto il mondo, in Italia ricordiamo che il film uscirà il 13 febbraio 2020, Sonic il film ha un nuovo poster promozionale. Lo ha diffuso attraverso il suo account Twitter Ben Schwartz, l'attore che presta la voce al Porcospino Blu di SEGA.





New @SonicMovie poster!!! Getting real excited for everyone to see this movie on 2/14! A little over a month to go. pic.twitter.com/7VWFxEl73A