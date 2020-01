Minecraft con l'elettroshock: due youtuber provano una folle e dolorosa modifica per il gioco Mojang

Minecraft può essere considerato un gioco piuttosto rilassante, dunque perché non ravvivare un po' la situazione applicando un elettroshock collegato a ogni colpo subito, come pensato dai geniali youtuber Dream e GeorgeNotFound?



I due acuti personaggi in questione hanno trovato il modo di connettere un collare per cani in grado di fornire una scossa elettrica a Minecraft, a dire il vero con un sistema piuttosto ingegnoso: utilizzando una scheda Arduino, il gioco Mojang invia un segnale al collare ogni volta che il personaggio subisce dei colpi nel mondo di gioco.



Il collare, posizionato sul braccio, effettua dunque una scarica elettrica, che dunque colpisce il giocatore ogni volta che subisce attacchi in Minecraft. Il risultato rende l'immersione nel gioco sicuramente più intensa, come potete vedere nel video riportato qua sotto.



Dream e GeorgeNotFound hanno provato questa dolorosa modifica a Minecraft i cui risultati sono dunque visibili qua sotto. Nella parte iniziale la situazione sembra piuttosto tranquilla, anche perché il collare non sembra effettuare scariche particolarmente intense, ma quando i due si trovano in situazioni più concitate e i colpi cominciano a piovere, la questione si fa inquietante.