Goodbye Deponia e Deponia Doomsday, la recensione per Nintendo Switch

La serie Deponia ha ormai un nome altisonante all'interno del mercato videoludico. È vero che si tratta di avventure punta e clicca in pieno stile Lucasarts anni '90, ma nonostante questo i tedeschi di Daedelic sono stati in grado di mettere in piedi una tetralogia capace di smuovere parecchi animi. Questa recensione non fa che analizzare il porting per Nintendo Switch e l'eredità degli ultimi due capitoli usciti in ordine di tempo: Goodbye Deponia e Deponia Doomsday . Se il primo ha rappresentato a tutti gli effetti la fine della trilogia originale per come era stata pensata, il secondo ha rimescolato le carte in gioco, cambiato gli eventi e scombussolato tutte le nostre certezze, per un episodio tanto folle quanto riuscito. A qualche anno dalla chiusura della serie, e consapevoli di uno studio ormai alle prese con progetti certamente più imponenti grazie alla licenza del Signore degli Anelli , facciamo il punto su questa ennesima riedizione.

Goodbye Deponia

Il terzo capitolo dell'iniziale trilogia doveva in qualche modo chiudere una storia folle ma articolata, capace di mettere in scena un centinaio di personaggi diversi e ore e ore di dialoghi assurdi. Per chi non ha idea di cosa sia Deponia non è certo questo il luogo per scoprirlo, ma sappiate in breve che si tratta della storia di Rufus e dei suoi amici alla ricerca della soluzione per raggiungere Elysium. La Terra è infatti ormai un ammasso di immondizia e i grandi possidenti si sono rifugiati su di un idilliaco luogo costruito nel cielo e che, inizialmente, doveva fungere solo da riparo temporaneo.



Dopo un primo capitolo all'insegna della demenzialità e dei puzzle senza una logica, Deponia si è sempre più avvicinato ad una formula vincente, fatta di dialoghi brillanti e ironici (anche se non adatti a tutti i palati) e in grado di inframmezzare una storia più adulta di quanto ci si potesse attendere a situazioni buffe e fuori da ogni idea di approccio logico.





Il terzo e fino ad allora ultimo capitolo è stato in grado di lasciare un grande vuoto nei giocatori, rapiti dalle vicende che nella fase finale dell'avventura colpivano al cuore, facendo anche riflettere più del dovuto. Nonostante questo, la decina di ore necessaria a completare il gioco rendevano l'avanzamento pigro nella fase centrale, non riuscendo forse a regalare le stesse sensazioni provate con la crescita della consapevolezza del team durante i lavori sulla seconda iterazione. D'altronde non si può negare la capacità di aver dato un finale degno, seppur non apprezzato all'unanimità, dettaglio questo per niente scontato in un mercato che vede spesso i finali tra i momenti peggiori delle esperienze videoludiche.



Su Nintendo Switch il titolo si presenta bene e si gioca che è un piacere. Chiaro che stiamo parlando di un porting in tutto e per tutto, quindi scordatevi ripensamenti particolari dell'interfaccia o la possibilità di utilizzare il touch screen. Per il resto è difficile non esternare un bel sorriso quando i colori saturi e i disegni fatti a mano di Deponia escono dallo schermo dell'ibrida Nintendo. Proprio la portabilità, soprattutto per un'avventura di questo genere, rappresenta l'elemento interessante e imprescindibile di un'esperienza altrimenti ormai già vista e rivista.



Sotto il profilo tecnico Goodbye Deponia fa quel che deve senza sbalordire ma anche rifiutandosi di scendere a compromessi. Certamente più bello nella sua versione portatile, perde qualche colpo solo quando visto su di un televisore, ma si tratta pur sempre di risoluzione e non di problematiche legate a frame rate e affini. Ci sentiamo di consigliarlo a tutti quelli che abbiano già comprato nei mesi scorsi i primi due capitoli, quantomeno per chiudere e dare un senso all'intera trilogia.