The Witcher, Henry Cavill parla delle spade usate nella serie Netflix

The Witcher, la serie prodotta da Netflix e basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski, include svariate spade e Henry Cavill ha pensato bene di realizzare un approfondimento su questo aspetto dello show.



Nel video che trovate in testa alla notizia, Il witcher in persona spiega i segreti delle spade dei witcher e come le leggendarie armi sono passate dal libro allo schermo.



Scopriamo così dettagli che non vengono chiariti esplicitamente nella serie, come ad esempio la differenza fra la spada d'acciaio e quella d'argento, nonché altri dettagli legati all'equipaggiamento del protagonista.



The Witcher è disponibile su Netflix con la prima stagione, in grado di totalizzare ben 76 milioni di spettatori.