PS5: controller DualShock 5 con tasti aggiuntivi sul retro, secondo un brevetto Sony

Continuano ad emergere novità sul DualShock 5, o come verrà chiamato il nuovo controller di PS5, visto che da un recente brevetto Sony sono emersi anche alcuni nuovi tasti aggiuntivi e inediti posti nella parte posteriore della periferica.



In base a quanto emerso in precedenza, il controller di PS5 dovrebbe apportare diverse novità interessanti come il feedback aptico e i grilletti adattivi, ma il suo design e l'interfaccia sembrava comunque molto simile al DualShock 4 di PS4, almeno stando ai documenti emersi finora, forse con la rimozione del Led nella parte superiore e con stick analogici più piccoli.



Il nuovo brevetto registrato da Sony e riportato dalla solita rivista Let's Go Digital indica invece la presenza di due coppie di nuovi tasti posti nel retro del DualShock 5, da raggiungere evidentemente con indice e medio mentre si impugna il controller nella maniera tradizionale, in posizione simile ai paddle presenti (in maniera opzionale) nell'Xbox One Elite Controller, o al recente attacco posteriore dei tasti presentato per il DualShock 4.



I quattro nuovi tasti posteriori sembrano avere funzionalità diverse, ma il brevetto - come spesso accade - fornisce una descrizione piuttosto misteriosa. Sembra che ci siano due tasti che si possono muovere, la cui funzione è di modificare il grip del controller in modo da migliorare la presa su questo e adattarla alle varie dimensioni delle mani degli utenti. I due tasti più piccoli sono invece meno comprensibili e, secondo il brevetto, "possono migliorare il controllo di un personaggio nel gioco", qualsiasi cosa significhi.



È da vedere se queste introduzioni vengano effettivamente effettuate nel design finale del controller di PS5 e soprattutto restiamo in attesa di capire precisamente a cosa servano e come funzionino questi nuovi tasti posteriori.