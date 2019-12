GTA 6: il periodo di uscita fissato da Rockstar Games, secondo un insider

Torniamo nuovamente a parlare di GTA 6 per un possibile periodo di uscita che potrebbe essere emerso in base a quanto riportato da un insider, ma sempre e solo rigorosamente attraverso voci di corridoio.



Rockstar Games non ha annunciato GTA 6 e non ne ha mai parlato in maniera approfondita, anche se la sua esistenza è praticamente certa, vista la regolarità della serie e la sua importanza all'interno dell'intero panorama videoludico.



Torniamo dunque a dar retta al presunto insider PSErebus, che ha acquisito notorietà per aver azzeccato la data di uscita iniziale di The Last of Us 2, ma ovviamente queste non devono essere prese come informazioni confermate. Secondo PSErebus, come riportato nel tweet qui sotto, il lancio di GTA 6 sarebbe già fissato per l'autunno del 2021.



La tempistica a dire il vero sarebbe anche realistica, considerando i lunghi tempi richiesti solitamente per lo sviluppo dei capitoli di Grand Theft Auto e gli anni passati dall'uscita originale di GTA V, avvenuta ben sei anni fa. Tuttavia, non c'è alcuna prova a sostegno e nemmeno una minima argomentazione, dunque prendete tutto come semplice voce di corridoio.



Nei giorni scorsi erano emerse anche possibili indicazioni sull'ambientazione di GTA 6.





Grand Theft Auto VI from developer Rockstar Games is currently scheduled to be released in Fall 2021 pic.twitter.com/5Tftp1aQla — PlayStation (@PSErebus) December 23, 2019