GTA 6, nuovi indizi sull'ambientazione da Rockstar Games?

GTA 6 avrà un'ambientazione sudamericana? Stando al regalo di Natale che Rockstar Games ha mandato ai propri dipendenti, la cosa è del tutto possibile.



Rivelati da alcuni post su Twitter che sono poi stati rimossi, i regali in questione includono dei badge con il logo del team, fra cui uno con la bandiera giamaicana sullo sfondo e uno con la bandiera colombiana. Saranno questi gli scenari di Grand Theft Auto VI?



Non è la prima volta che si parla di un'ambientazione sudamericana per GTA 6, mentre qualche giorno fa un possibile indizio comparso in GTA Online sembrava rivelara la data di uscita del gioco.



Qui in calce una delle foto incriminate. Che ne pensate?