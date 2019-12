Fortnite: Dolph e Ranger Natalizio nel negozio del 24 dicembre 2019

Oggi è il 24 dicembre 2019, la Vigilia di Natale. E chiaramente gli sviluppatori di Epic Games hanno pensato ad un nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 perfettamente a tema con la ricorrenza, ricchissimo di contenuti inediti. Vediamoli qui di seguito.

Nel negozio di Fortnite Battaglia Reale troverete come prima cosa una Skin inedita, Dolph, proposta al prezzo di 1200 V-buck (circa 12 euro al cambio). Sì, è una renna, ormai conoscete Epic Games. Torna anche disponibile il Ranger Natalizio a 800 V-buck, circa 8 euro al cambio. I balletti in evidenza oggi sono invece Scatola Regalo e l'inedito Giddap!, con il quale il giocatore comincia a cavalcare la sua slitta personale, con tanto di renne.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite del 24 dicembre 2019, con rispettivi prezzi. Le sfide di Fortnite Capitolo 2 più recenti cui potreste dedicarvi sono quelle Estendi Obiettivi, ma ogni giorno ricordate che arriva una nuova missione con il Mezz'Inverno.

Go on a merry ride 🛷



Check out the new Ride Along Emote in the Item Shop now! pic.twitter.com/aRbsjWMUus