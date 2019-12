Apple: sconti nell'App Store fino al 29 dicembre 2019, arrivano i regali di Natale

Natale 2019, tempo di regali: ci pensa anche Apple, con una serie di sconti disponibili su App Store nel momento in cui scriviamo; vi rimarranno fino al prossimo 29 dicembre 2019, quindi avete tutto il tempo di dare un'occhiata alle informazioni riportate in questo rapido articolo.

In un certo modo, Apple ha deciso di fare i regali di Natale 2019 ai propri clienti e utenti: "Dal 24 al 29 dicembre l'App Store ti accoglierà con una sorpresa al giorno. Visitalo quotidianamente per scoprire cosa ti abbiamo riservato!". Si tratta di sconti su App e giochi, che verranno rilasciati man mano ogni 24 ore. Oggi, ad esempio, sono disponibili Canva Graphics & Text Design (abbonamento di tre mesi al prezzo di uno) e Looney Tunes e il Mondo del Caos (contenuti di gioco a prezzo conveniente.

Nelle prossime ore chiaramente arriveranno nuovi contenuti in sconto degni di nota su App Store: tenete d'occhio il vostro iPhone, iPad, o qualsiasi dispositivo con sistema operativo iOS in vostro possesso. Tutto ciò proseguirà fino al 29 dicembre 2019.