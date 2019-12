PS5 e Xbox Series X inferiori alle GeForce RTX 2080, secondo Nvidia

PS5 e Xbox Series X sono inferiori alle GeForce RTX 2080. L'affermazione è apparsa in una slide mostrata nel corso della lunga conferenza di Nvidia tenuta al GTC China 2019 (la trovate in fondo alla notizia) con il CEO Jensen Huang. Più precisamente la slide mostrava una scritta che indicava le GeForce RTX 2080 come già superiori alla next gen.



Huang non ha detto niente in proposito, evitando accuratamente di nominare PS5 e Xbox Series X, ma ha fatto capire come Nvidia sia dedita alle tecnologie PC e come le nuove console siano già sorpassate rispetto a certe soluzioni desktop e presto anche laptop. Insomma, secondo lui e la sua compagnia, dal punto di vista tecnologico la competizione non esiste.



Giustamente va sottolineato che le GeForce RTX 2080 costano da sole di più di una console. Non tantissimo, visto che ormai si trovano anche intorno agli 800€, ma è comunque una cifra non indifferente.